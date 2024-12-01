Про це повідомляє Rheinische Post, передає 24 Канал.

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У Німеччині вантажівка спричинила серію аварій

Вказується, що наразі триває розслідування хаотичної поїздки вантажівки з численними зіткненнями і 26 постраждалими на кількох автомагістралях. Відповідно до інформації правоохоронних органів, водія вантажівки допитають у найкоротший термін після завершення медогляду. Медогляд повинен показати чи перебував він під впливом алкоголю або наркотичних речовин.

Чоловіка заарештували в суботу на автомагістралі A1 поблизу Хагена після того, як його вантажівка на польських номерах протаранила кілька автомобілів і зрештою зупинилася після зіткнення на зустрічній смузі. Вказується, що затриманому 30 років.

Загалом у серію аварій потрапили 50 автомобілів.

Кількість важкопоранених зросла до 8, зокрема одна людина перебуває в лікарні з травмами, небезпечними для життя, про що повідомила поліція вранці в неділю. Вказується, що 18 людей зазнали легких поранень. З огляду на велику кількість автомобілів, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, слідчі не виключають, що постраждалих може бути більше.

Через серію аварій кілька ділянок траси закриті.

В Німеччині сталася низка аварій / Фото DPA