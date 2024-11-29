Повідомляє 24 Канал із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. Також зловмисника позбавили права керувати транспортними засобами на 3 роки, а також зобов’язав виплатити по 1 мільйону гривень компенсації дітям загиблого водія.

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Що відомо про смертельну ДТП

Прокурори встановили, що 26 жовтня 2021 року близько 20:40 на перехресті проспекту Гагаріна (тепер Аерокосмічний) та вулиці Одеської в Харкові сталася ДТП. Автомобіль "Chevrolet Aveo", за кермом якого був 58-річний водій, зіткнувся з "Infinity Q50", яким керував 16-річний юнак, що проїхав на червоне світло.

У результаті аварії водій "Chevrolet Aveo" загинув на місці.

Наслідки смертельної ДТП / Фото Харківської обласної прокуратури

Після зіткнення 16-річного водія та трьох пасажирів "Infinity Q50", а саме двох 19-річних чоловіків та 16-річну дівчину було госпіталізовано до лікарні з травмами.

Перебуваючи в лікарні, 16-річний фігурант надав неправдиві дані про себе, вказавши вигадану адресу проживання, та намагався втекти з медзакладу, але був затриманий працівниками поліції.

Також з’ясувалося, що неповнолітній раніше притягувався до відповідальності за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень.

Яким було рішення суду

У липні 2021 року суд визнав його винним у нанесенні умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості та призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік.

Прокурор наголосив, що вина обвинуваченого була повністю доведена та підтверджена доказами, які всебічно дослідив суд.

На момент ухвалення вироку обвинувачений перебував під вартою.

Зловмисник у залі суду / Фото Харківської обласної прокуратури

Вироком Червонозаводського районного суду міста Харкова йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, суд зобов’язав засудженого виплатити по 1 мільйону гривень кожній дитині загиблого водія. Наразі триває строк для подання апеляційної скарги.