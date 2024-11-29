Сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. Также злоумышленника лишили права управлять транспортными средствами на 3 года, а также обязал выплатить по 1 миллиону гривен компенсации детям погибшего водителя.

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Что известно о смертельном ДТП

Прокуроры установили, что 26 октября 2021 года около 20:40 на перекрестке проспекта Гагарина (теперь Аэрокосмический) и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Автомобиль "Chevrolet Aveo", за рулем которого был 58-летний водитель, столкнулся с "Infinity Q50", которым управлял 16-летний юноша, проехавший на красный свет.

В результате аварии водитель "Chevrolet Aveo" погиб на месте.

Последствия смертельного ДТП / Фото Харьковской областной прокуратуры

После столкновения 16-летнего водителя и трех пассажиров "Infinity Q50", а именно двух 19-летних мужчин и 16-летнюю девушку госпитализировали в больницу с травмами.

Находясь в больнице, 16-летний фигурант предоставил ложные данные о себе, указав вымышленный адрес проживания, и пытался убежать из медучреждения, но был задержан сотрудниками полиции.

Также выяснилось, что несовершеннолетний ранее привлекался к ответственности за совершение административных и уголовных правонарушений.

Каким было решение суда

В июле 2021 года суд признал его виновным в нанесении умышленных телесных повреждений средней тяжести и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Прокурор отметил, что вина обвиняемого была полностью доказана и подтверждена доказательствами, которые всесторонне исследовал суд.

На момент вынесения приговора обвиняемый находился под стражей.

Злоумышленник в зале суда / Фото Харьковской областной прокуратуры

Приговором Червонозаводского районного суда города Харькова ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, - говорится в сообщении.

Кроме того, суд обязал осужденного выплатить по 1 миллиону гривен каждому ребенку погибшего водителя. Сейчас идет срок для подачи апелляционной жалобы.