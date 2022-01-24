Відповідну заяву міністр зробив у Брюсселі перед засіданням очільників МЗС. Це трапилось 24 січня.

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Війна у Європі можлива

Так, ми вважаємо, що війна можлива,

– заявив Ландсбергіс.

Політик також пояснив, що Кремль загрожує перетином червоних ліній не лише за допомогою військових сил, а й втручанням у політичні справи України.

"Моя позиція – перетин кордону вже рівносильний перетину червоної лінії", – пояснив міністр.

На думку Ландсбергіса, червону межу переступають й тоді, коли намагаються незаконно втручатися в політичні справи країни.

Мовиться так звані "гарантії безпеки" від Росії для НАТО. У них Кремль вимагав, щоб Альянс не розширювався у Східній Європі та не ухвалював рішення про вступ інших країн. Також Володимир Путін хоче, щоб НАТО вивело війська з Болгарії та Румунії.

Натомість у НАТО Росії відповіли відмовою на ультиматум не запрошувати Україну до військово-політичного союзу.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.

До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Коротко про загрозу нападу Росії на Україну

Ще з кінця жовтня Кремль стягує війська до наших кордонів. Про це першою повідомила американська преса, згодом це підтвердила українська розвідка.

Остання заявила, що Росія може напасти у січні – лютому 2022 року.

19 січня ЗМІ написали, що Росія фактично завершила стягувати війська до кордону. Тоді мовилось про 127 тисяч російських військових.

24 січня ЗМІ написали, що Джо Байден розглядає можливість розмістити декілька тисяч американських військових, а також авіацію та кораблі в країнах Балтії та Східній Європі.

Раніше президент США заявив, що, у випадку нападу, на Москву чекають суворі наслідки.

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