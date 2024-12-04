Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вірменське державне агентство Armenpress. Вірменія заморозила членство в ОДКБ після подій у Нагірному Карабаху у 2023 році.

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Що сказав Пашинян щодо членства Вірменії в ОДКБ

Днями російський диктатор Владімір Путін заявляв, що ОДКБ не втрутилося в події у Нагірному Карабаху, оскільки "нападу на Вірменію не було".

Пашинян, своєю чергою, нагадав, що офіційні особи ОДКБ раніше оголосили кордони Республіки Вірменія "червоною лінією". Однак під час ескалації конфлікту в Нагірному Карабасі Пашинян не змогли надати допомогу Вірменії.

Моя реакція, яку я публічно озвучив, була такою: якщо ОДКБ не має зони відповідальності у Вірменії та не може показати цю лінію, то ОДКБ як організація не існує. І саме тому я відмовився підписати підсумковий документ саміту ОДКБ восени 2022 року,

– наголосив він.

Вірменський прем'єр також зауважив, що ситуація навколо Карабаху не має стосунку до цього рішення. Він підкреслив, що у контексті заморожування участі в ОДКБ Вірменія взагалі не зачіпала тему Карабаху.

Пашинян також наголосив, що Вірменія заморозила свою участь в Організації Договору про колективну безпеку. Це рішення означає, що Вірменія більше не братиме участі в розробці документів, пов'язаних з організацією, а також не подаватиме пропозицій і не висловлюватиме свою позицію щодо будь-яких наявних пропозицій.

"Ми просто не накладаємо вето на будь-який документ, тому що, по суті, ми вже вважаємо себе поза ОДКБ, і нехай вони ухвалюють такі рішення, які хочуть. Ми не втручаємося в їхні справи з поваги до наших колег", – зауважив глава вірменського уряду.

Він розповів, що повернення Республіки Вірменія в ОДКБ стає дедалі важчим, якщо не сказати неможливим. На думку Пашиняна, у цьому питанні країна перейшла точку неповернення.