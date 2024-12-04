Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на армянское государственное агентство Armenpress. Армения заморозила членство в ОДКБ после событий в Нагорном Карабахе в 2023 году.

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Что сказал Пашинян относительно членства Армении в ОДКБ

На днях российский диктатор Владимир Путин заявлял, что ОДКБ не вмешалось в события в Нагорном Карабахе, поскольку "нападения на Армению не было".

Пашинян, в свою очередь, напомнил, что официальные лица ОДКБ ранее объявили границы Республики Армения "красной линией". Однако во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе Пашинян не смогли оказать помощь Армении.

Моя реакция, которую я публично озвучил, была такой: если ОДКБ не имеет зоны ответственности в Армении и не может показать эту линию, то ОДКБ как организация не существует. И именно поэтому я отказался подписать итоговый документ саммита ОДКБ осенью 2022 года,

– подчеркнул он.

Армянский премьер также отметил, что ситуация вокруг Карабаха не имеет отношения к этому решению. Он подчеркнул, что в контексте замораживания участия в ОДКБ Армения вообще не затрагивала тему Карабаха.

Пашинян также отметил, что Армения заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности. Это решение означает, что Армения больше не будет участвовать в разработке документов, связанных с организацией, а также не будет подавать предложений и не будет высказывать свою позицию по любым имеющимся предложениям.

"Мы просто не накладываем вето на любой документ, потому что, по сути, мы уже считаем себя вне ОДКБ, и пусть они принимают такие решения, которые хотят. Мы не вмешиваемся в их дела из уважения к нашим коллегам", – заметил глава армянского правительства.

Он рассказал, что возвращение Республики Армения в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным. По мнению Пашиняна, в этом вопросе страна перешла точку невозврата.