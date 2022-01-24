Соответствующее заявление министр сделал в Брюсселе перед заседанием глав МИД. Это произошло 24 января.

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Война в Европе возможна

Да, мы считаем, что война возможна,

– заявил Ландсбергис.

Политик также пояснил, что Кремль грозит пересечением красных линий не только посредством военных сил, но и вмешательством в политические дела Украины.

"Моя позиция – пересечение границы уже равносильно пересечению красной линии", – пояснил министр.

По мнению Ландсбергиса, красный предел переступают и тогда, когда пытаются незаконно вмешиваться в политические дела страны.

Речь идет о так называемых "гарантиях безопасности" от России для НАТО. В них Кремль требовал, чтобы Североатлантический союз не расширялся в Восточной Европе и не принимал решения о вступлении других стран. Также Владимир Путин хочет, чтобы НАТО вывело войска из Болгарии и Румынии.

В то же время в НАТО России ответили отказом на ультиматум не приглашать Украину в военно-политический союз.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.

К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Коротко об угрозе нападения России на Украину

Еще с конца октября Кремль стягивает войска к нашим границам. Об этом первой сообщила американская пресса, впоследствии это подтвердила украинская разведка.

Последняя заявила, что Россия может напасть в январе – феврале 2022 года.

19 января СМИ написали, что Россия фактически завершила стягивать войска к границе. Тогда говорилось о 127 тысячах российских военных.

24 января СМИ написали, что Джо Байден рассматривает возможность разместить несколько тысяч американских военных, а также авиацию и корабли в странах Балтии и Восточной Европе.

Ранее президент США заявил, что, в случае нападения, Москву ждут строгие последствия.

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