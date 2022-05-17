Уполномоченная Верховной Рады по правам человека в Украине Людмила Денисова отметила, что россияне разрушают больницы в Луганской области целенаправленно.

К теме Гайдай показал последствия ударов врага по Лисичанску: видео бомбоубежища, где скрывались люди

Несколько дней оккупанты прицельно обстреливают больницу в Северодонецке

Уже несколько дней под прицельными обстрелами находится Северодонецка больница. Согласно сообщению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в последний раз в течение нескольких часов оккупанты выпустили по этому медицинскому учреждению до 10 снарядов.

Впрочем, несмотря на очень опасные условия труда, заведение продолжает лечить раненых и оказывать им необходимую помощь. Но если до начала войны больница могла помогать одновременно 300 пациентам, то теперь только 100.

Это очередное преступление против человечности

Людмила Денисова отметила, что разрушение больниц является прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций и является преступлением против человечности.

Российские оккупационные войска нарушают права жителей Украины на жизнь и медицинскую помощь, гарантированные Гаагскими и Женевскими конвенциями. Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам статьи 51 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и в соответствии со статьей 7 Римского устава являются преступлениями против человечности,

– заметила Денисова.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека, учитывая эти факты преступлений России против украинского народа.

Что происходит в Луганской области: последние новости

Северодонецк и другие города Донбасса являются основной мишенью для оккупантов. Их беспрестанно обстреливают.

В частности, ночью 17 мая россияне обстреляли из артиллерии Горное и Золотое. В результате вражеского огня разрушены около 20 домов.

Впрочем, штурмуя Горную общину, россияне были вынуждены отойти, как и в районе Сиротино близ Северодонецка. Украинские защитники уничтожили там много оккупантов, у них много потерь.

К теме – До конца лета отвоюем Донецк и Луганск, – советник главы МВД: смотрите видео