Так о своих "коллегах" рассказал один из путинских захватчиков. В распоряжение Службы безопасности Украины попали перехваты разговоров оккупантов, которые пытаются прорваться на Сумщине.

По теме Какой-то российский артиллерист решил отомстить, – Арестович об обстреле Оболони

Обычно в ведомстве не комментируют такие записи, потому что они самодостаточны. Однако свежая запись – породит новый мем.

Самая синяя армия мира

В пошлой откровенной манере российский оккупант охарактеризовал ситуацию в своем подразделении.

Это конченая организация: все бухи, синие и всем по**й, что всех нас сейчас раз***рят здесь на*й. Гарахин синий, Золотой синий, командир полка – синий. Все синие, на**й,

– описал оккупант своих "побратимов".

Однако даже признался, что планирует сбежать и стать дезертиром.

"Принял решение **ашить вместе с раненым старшиной и призывниками, которых "здесь нет" и которых срочно эвакуируют из-за угрозы ракетного удара", – добавляет захватчик.

У оккупантов осталось мало техники

Еще меньше доверия вызывает командир полка. Мало того, что тот всегда "синий", то еще и в полку едва ли не самое большое количество пленных. А из 60 танков осталось 18.

Поэтому удивляется, за что командиру досрочно умудрились вручить звание полковника и героя России.

Что ж, какая страна, такие и герои,

– отметили в СБУ.

"Поэтому сплачиваем наши ряды, чтобы снести с Украины захватчиков, которых называли одной из сильнейших армий мира! Ведь и сами они считают себя только самыми синими", – добавили в ведомстве.

К теме предлагаем еще несколько чудес "второй армии мира": смотрите видео