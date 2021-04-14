Если Россия все же решится на полномасштабную войну и пойдет в наступление – Соединенные Штаты Америки, конечно, будут поддерживать Украину. Однако их войска точно не станут в ряд с украинскими.

Такое мнение высказал директор Цетра международных исследований Владимир Дубовик. Он пояснил, что США в случае наступления применят к России радикальное повышение градуса санкций.

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Дубовик отметил, что некоторые санкции так и не ввели, они так называемый резерв американцев. По его словам, эти радикальные санкции будут касаться работы России на международных финансовых рынках.

Дубовик уверен, что в случае наступления России США будут оказывать Украине оружие. Также будут контролировать ситуацию в небе и Черном море.

Однако представить, что войска США или НАТО будут воевать с нами в войне против России – это была бы фантастика, даже не научная,

– отметил Дубовик.

Он подытожил, что США будут помогать всем, кроме прямого участия в конфликте.

Байден и Путин не будут игнорировать друг друга, – Дубовик

Также он отметил, что верит в то, что президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин встретятся. Байден неоднократно говорил, что отношения с Россией – очень комплексные и неоднозначные, якобы там много негатива, но существует необходимость продолжать разговор.

"Конечно, они будут встречаться. Или отдельно, или на мировом саммите – посмотрим. Однако они точно не будут игнорировать друг друга все 4 года", – заверил Дубовик.

Справка. Байден и Путин 13 апреля провели телефонный разговор. Президент США заявил, что хочет встретиться с Путиным на нейтральной территории.

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