Якщо Росія все ж наважиться на повномасштабну війну та піде у наступ – Сполучені Штати Америки, звісно, підтримуватимуть Україну. Однак їхні війська точно не стануть у ряд з українськими.

Таку думку висловив директор Цетру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. Він пояснив, що США у разі наступу застосують до Росії радикальне підвищення градусу санкцій.

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Дубовик зауважив, що деякі санкції так і не запровадили, вони є так званим резервом американців. За його словами, ці радикальні санкції стосуватимуться роботи Росії на міжнародних фінансових ринках.

Дубовик впевнений, що у разі наступу Росії США надаватимуть Україні зброю. Також контролюватимуть ситуацію у небі та Чорному морі.

Однак уявити, що війська США чи країн НАТО воюватимуть з нами у війні проти Росії – це була б фантастика, навіть не наукова,

– наголосив Дубовик.

Він підсумував, що США допомагатимуть усім, окрім прямої участі у конфлікті.

Байден та Путін не ігноруватимуть один одного, – Дубовик

Також він зауважив, що вірить у те, що президента США Джо Байден та очільник Кремля Володимир Путін зустрінуться. Байден неодноразово говорив, що відносини з Росією – дуже комплексні та неоднозначні, нібито там є багато негативу, але існує необхідність продовжувати розмову.

"Звісно, вони будуть зустрічатися. Чи окремо, чи на світовому саміті – подивимось. Однак вони точно не ігноруватимуть одне одного усі 4 роки", – запевнив Дубовик.

Довідка. Байден та Путін 13 квітня провели телефонну розмову. Президент США заявив, що хоче зустрітись з Путіним на нейтральній території.

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