Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден объявляет перед Конгрессом ежегодную речь "О положении дел в стране". Сопротивление Украины России, которая подступно напала на нашу территорию и обстреливает мирное население из реактивной артиллерии, стало центральной темой его выступления.

Интересно Путин думал, что заберет Украину, но он просчитался, – Байден

Войск США в Украине не будет

Соединенные штаты всячески помогают Украине одолеть российских оккупантов: американское оружие помогает ВСУ уничтожать врага, а санкции уничтожают российскую экономику с невероятной быстротой.

Впрочем, надеяться на помощь американской армии Украине не стоит.

Войска США не будут вовлечены в войну в Украине. Мы мобилизовали свои силы на восточной границе НАТО, и я уверяю, что США и союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО,

– сказал Байден.

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