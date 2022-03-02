Президент Сполучених штатів Америки Джо Байден оголошує перед Конгресом щорічну промову "Про стан справ у країні". Опір України Росії, яка здійнила підступник напад на нашу територію та обстрілює мирне населення з реактивної артилерії, став центральною темою його виступу.

Цікаво Путін думав, що забере Україну, але він прорахувався, – Байден

Військ США в Україні не буде

Сполучені штати усіляко допомагають Україні здолати російських окупантів: американська зброя допомага ЗСУ нищити ворога, а санкції нищать російську економіку з неймовірною швидкістю.

Втім, сподіватися на допомогу американської армії Україні не варто.

Війська США не будуть залучені до війни в Україні. Ми мобілізували свої сили на східному кордоні НАТО, і я запевняю, що США та союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО,

– сказав Байден.

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