Войско Украины. История могла быть другой

Ко Дню защитника Украины 24 канал подготовил для вас серию материалов о выдающихся военных достижениях нашей страны: от Киевской Руси — до сих пор. Ведь сейчас все могло быть по-другому.

Киевская Русь

История войска украинского уходит своими корнями еще к мощной дружине Киевской Руси. Журналисты 24 канала хотят обратить ваше внимание на одну из самых серьезных и важных побед войска Киевского государства на пути к мировому признанию — поход князя Олега на Византию.

Князь Олег в Константинополе

Галицко-Волынское княжество

О могущественном Галицко-Волынское княжестве и первом украинском короле Данииле Галицком, мы знаем из школьных уроков истории. Но какую роль на самом деле сыграла политика этого князя на становление современного украинского государства.



Коронация Данила Галицкого

Средневековье

Одна из крупнейших битв Средневековья — битва под Грюнвальдом — безвозвратно повлияла на ход истории Украины.



Битва под Грюнвальдом / картина Яна Матейко

Казачество

Именем гетмана Богдана Хмельницкого назван целый период в истории Украины, который насыщен переломными моментами. Правление Хмельницкого стало бесценным этапом государства, однако не всем планам его лидера суждено было стать реальностью. Так каким же был замысел Хмельницкого, который мог изменить сегодняшнюю судьбу украинцев.



Богдан Хмельницкий въезжает в Киев (1649 год)

Битва под Конотопом – история, которую так не любят в России. Тогда, в 1659 году, объединенные войска гетмана Выговского и Крымского ханства разгромили московское войско под Конотопом, что на современной Сумщине. В этой битве московские захватчики потеряли элитную конницу, чем открыли возможность для наступления казаков на Москву.



Гетьман Иван Выговский, который возглавил Конотопскую битву

Мазепа – одна из спорных, но и одна из величайших фигур в истории украинской государственности. Именно он стоял во главе казацкого войска, бок о бок вместе со шведами вышел против Петра. К сожалению, тогда битву они проиграли. И это навеки изменило украинскую и мировую историю.



Иван Мазепа мечтал о самостоятельной Украине

ХХ век

Украинцы любят свободу. Даже в сложные времена, когда враг уничтожал украинское государство, простые люди брались за оружие, чтобы защитить себя, своих родных и свой край. Методы партизанской войны постоянно совершенствовались и наследовались следующими поколениями. Не удивительно, что одними из ярких моментов эпохи борьбы за независимость 1917-22 годов были действия "махновцев" в районе Гуляйполя, а также Холодноярская республика.



Нестор Махно

Деятельность Украинской повстанческой армии, наверное, одна из самых противоречивых страниц в украинской истории. Однако, если бы этой организации не было, трудно даже представить, или осталась бы Украина в тех границах, которые очерчены сегодня на карте.



Степан Бандера

Славную военную традицию украинцев продолжают современные военные, которие защищают украинскую территорию от соседа-агрессора России. Редакция 24 канала поздравляет всех причастных к празднику и спасибо за защиту!