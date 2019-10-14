Військо України. Історія могла бути іншою

До Дня захисника України 24 канал підготував для вас серію матеріалів про визначні військові досягнення нашої країни: від Київської Русі — до тепер. Адже зараз все могло бути по-іншому.

Київська Русь

Історія війська українського сягає своїм корінням ще до могутньої дружини Київської Русі. Журналісти 24 каналу хочуть звернути вашу увагу на одну з найсерйозніших і важливіших перемог війська Київської держави на шляху до світового визнання – похід князя Олега на Візантію.

Князь Олег у Константинополі

Галицько-Волинське князівство

Про могутнє Галицько-Волинське князівство та першого українського короля Данила Галицького, ми знаємо зі шкільних уроків історії. Але яку роль насправді відіграла політика цього князя на становлення сучасної української держави?



Коронація Данила Галицького

Середньовіччя

Одна з найбільших битв Середньовіччя — битва під Грюнвальдом — безповоротно вплинула на хід історії України.



Битва під Грюнвальдом / картина Яна Матейка

Козацтво

Ім'ям гетьмана Богдана Хмельницького названий цілий період в історії України, який насичений переломними моментами. Хмельниччина стала безцінним етапом державотворення, однак не всім планам її лідера судилось стати реальністю. То яким був задум Хмельницького, що міг змінити сьогоднішню долю українців?



Богдан Хмельницький в'їжджає до Києва (1649 рік)

Битва під Конотопом – історія, яку так не люблять в Росії. Тоді, у 1659 році, об'єднані війська гетьмана Виговського та Кримського ханства розгромили московське військо під Конотопом, що на сучасній Сумщині. У цій битві московські загарбники втратили елітну кінноту, чим відкрили можливість для наступу козакам на Москву.



Гетьман Іван Виговський, який очолив Конотопську битву

Мазепа – одна з суперечливих, але й одна з найвеличніших постатей в історії української державності. Саме він стояв на чолі козацького війська, що пліч-о-пліч разом із шведами вийшли проти Петра І. На жаль, тоді битву вони програли. І це навіки змінило українську та світову історію.



Іван Мазепа мріяв про самостійну Україну

ХХ століття

Українці люблять свободу. Навіть у складні часи, коли ворог знищував українську державу, прості люди брались за зброю, аби захистити себе, своїх рідних та свій край. Методи партизанської війни постійно удосконалювались і успадковувались наступними поколіннями. Не дивно, що одними з яскравих моментів епохи боротьби за незалежність 1917-22 років були дії "махновців" в районі Гуляйполя, а також Холодноярська республіка.



Нестор Махно – "батько" анархії

Діяльність Української повстанської армії, певно, одна із найсуперечливіших сторінок в українській історії. Проте, якби цієї організації не існувало, важко навіть уявити, чи залишилась би Україна в тих кордонах, які окреслені сьогодні на карті.



Степан Бандера

Славну військову традицію українців продовжують сучасні військові, які обороняють українську територію від сусіда-агресора Росії. Редакція 24 каналу вітає усіх причетних до свята та дякую за захист!