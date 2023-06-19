Российские оккупационные "власти" обвиняют их в планировании повреждения железнодорожной инфраструктуры в городе. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютубе, сообщил 24 Канал.
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Европарламент выступил с резким заявлением, требуя немедленно прекратить производство против наших украинских ребят и снять с них все обвинения.
Такие дикие случаи расправы... С кем вы сражаетесь, с мальчиками? Вы придите на линию фронта и попытайтесь повоевать с нашими Силами обороны, а не с молодыми людьми, которых можно обвинить в чем угодно,
– эмоционально выразился Жданов.
Жданов прокомментировал похищение детей в Бердянске: смотрите видео
Другие преступления окупантов
- Цинизм русских окупантов просто не знает границ. Они продолжают похищать украинских детей и вывозить их в депрессивные регионы государства-агрессора. Так, около 300 малышей из Бердянского района могут оказаться в Чувашии.
- У Владимира Зеленского сообщили, что официально подтверждена депортация не менее 19 393 детей. По словам советницы-уполномоченной Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, есть поименный список по факту обращений в Национальное информационное бюро от родителей, других родственников, от свидетелей, от локальной власти, которые подали заявление в Национальное информационное бюро по факту депортации или принудительного перемещения ребенка. Однако это очень маленькая частичка, потому что на самом деле речь идет о нескольких сотнях похищенных детей.
- Ранее адвокат Катерина Бобровская рассказала, что россияне не пустили домой 17-летнего гражданина Украины из Мариуполя Богдана Ермохина. Его задержали русские спецслужбы.