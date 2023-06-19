Российские оккупационные "власти" обвиняют их в планировании повреждения железнодорожной инфраструктуры в городе. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютубе, сообщил 24 Канал.

Обратите внимание Играют в "доброго и плохого полицейского": россияне активизировали террор на оккупированных территориях

Европарламент выступил с резким заявлением, требуя немедленно прекратить производство против наших украинских ребят и снять с них все обвинения.

Такие дикие случаи расправы... С кем вы сражаетесь, с мальчиками? Вы придите на линию фронта и попытайтесь повоевать с нашими Силами обороны, а не с молодыми людьми, которых можно обвинить в чем угодно,

– эмоционально выразился Жданов.

Жданов прокомментировал похищение детей в Бердянске: смотрите видео

Другие преступления окупантов