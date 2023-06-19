Російська окупаційна "влада" звинувачує їх у буцімто плануванні пошкодження залізничної інфраструктури у місті. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютубі, повідомив 24 Канал.
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Європарламент виступив із різкою заявою, вимагаючи негайно припинити провадження проти наших українських хлопців і зняти з них усі обвинувачення.
Такі дикі випадки розправи...З ким ви боретеся, з хлопчиками? Ви прийдіть на лінію фронту і спробуйте повоювати з нашими Силами оборони, а не з молодиками, яких можна звинуватити у чому завгодно,
– емоційно висловився Жданов.
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Інші злочини окупантів
- Цинізм російських окупантів просто не знає меж. Вони продовжують викрадати українських дітей й вивозити їх до депресивних регіонів держави-агресорки. Так, близько 300 малюків з Бердянського району можуть опинитися у Чувашії.
- У Володимира Зеленського повідомили, що офіційно підтверджена депортація щонайменше 19 393 дітей. За словами радниці-уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, є поіменний список за фактом звернень до Національного інформаційного бюро від батьків, інших родичів, від свідків, від локальної влади, які подали заяву до Національного інформаційного бюро щодо факту депортації чи примусового переміщення дитини. Проте це дуже маленька частинка, бо насправді йдеться про декілька сотень тисяч викрадених дітей.
- Раніше адвокатка Катерина Бобровська розповіла, що росіяни не пустили додому 17-річного громадянина України з Маріуполя Богдана Єрмохіна. Його затримали російські спецслужби.