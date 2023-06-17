Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Варто зауважити, що ще в березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт кремлівського диктатора Владіміра Путіна та російської уповноваженої у справах дитини Марії Львової-Бєлової.

Причиною є саме викрадення українських дітей. Обох мають заарештувати в країнах, які є підписантами Римського статуту.

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Росіяни вивозять українських дітей до Чувашії

Федоров повідомив, що російські окупанти вивозять майже 300 дітей з Бердянського району до "сонячної" Чувашії.

У росЗМІ відзвітували про відправлення 48 дітей, інших збираються вивезти у декілька змін. Спочатку захопили українські території та позбавили дітей як мінімум Азовського моря (насправді – щасливого дитинства), тепер засилають малечу за 1600 кілометрів від дому вглиб Росії,

– зазначив міський голова.

За його совами, далі загарбники маніпулюватимуть ситуацією на Бердянському напрямку і триматимуть дітей в Росії, як заручників.

"Українські діти – останнє, про кого думає ворог. Для них це розмінна монета для шантажу", – наголосив Федоров.

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Троє українських дітей, яких вкрали росіяни, повернулись додому

У квітні до України повернулись троє дітей, яких раніше силою вивезли загарбники. Вони не бачили рідних близько пів року. Дорога зайняла 15 днів.

Дідусь однієї з дівчаток розповів, що не бачив її з жовтня. Він подякував усім, хто допоміг з поверненням дітей.

Зверніть увагу! Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук розповідала, що Росія могла викрасти до 200 тисяч дітей. Офіційно відомо про зникнення 19 393 дитини. Наразі вдалося повернути 361 з них.