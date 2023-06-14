Понад 400 дітей зможуть пройти вкрай потрібну для подальшого життя та розвитку програму в одному з найкращих оздоровчих центрів Карпат. Учасниками програми стануть діти мобілізованих до лав ЗСУ працівників Метінвесту та співробітників – вимушених переселенців з усіх українських підприємств компанії, а також діти, що втратили близьких на війні.

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На старті програми цього літа плануються 3 заїзди тривалістю по 2 тижні кожен. Перший заїзд розпочнеться в кінці червня. На дітей чекає оздоровча програма, а також індивідуальна та групова робота з психологами, тренінги й арттерапія. Розважальна частина містить ігри, квести, майстер-класи, екскурсії до озер, гір і водоспадів, спортивні ігри та багато іншого.

Протягом усієї програми дитячих психологів консультуватимуть та супроводжуватимуть фахівці Асоціації психологів України.

"Рятуємо життя" використовує різноманітні підходи до відновлення ментального здоров'я українців, що зазнали травм війни. Ініціатива вже працює з жінками та дітьми за проєктом "Незламна мама" від "Фонду Маша". Спільно з Глобальним договором ООН в Україні створює Центри психологічної реабілітації та підтримки для постраждалих мирних жителів. Проводить хібукі-терапію для дітей Покровська та Мирнограда. Наша нова програма спрямована на психологічну підтримку дітей, які через війну втратили батьків, залишили домівки чи пережили інші травматичні події. Сподіваюся, сила українських Карпат і турбота фахівців допоможуть дітям впоратися з травмами й повернути здатність радіти життю,

– розповіла Тетяна Петрук, директорка зі сталого розвитку та взаємодії з колективом Групи Метінвест.

Ініціативу "Рятуємо життя" створила Група Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну. За 15 місяців повномасштабної війни проєкт допоміг майже 500 тисячам людей у 70 територіальних громадах. Українці отримали близько 4 200 тонн продуктів і засобів гігієни, а лікарні – медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на 250 тисяч євро.

До проєкту долучилося майже 200 компаній зі всього світу, 400 волонтерів та 10 фондів і громадських організацій. За понад рік його роботи сума допомоги від донорів перевищила 2,7 мільйонів євро.

Серед основних напрямів роботи "Рятуємо життя" – протезування та реабілітація військових та мирних жителів, а також психологічне відновлення жінок і дітей.