Более 400 детей смогут пройти очень необходимую для дальнейшей жизни и развития программу в одном из лучших оздоровительных центров Карпат. Участниками программы станут дети мобилизованных в ВСУ работников Метинвеста и сотрудников – вынужденных переселенцев со всех украинских предприятий компании, а также дети, потерявшие близких на войне.

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На старте программы этим летом планируется 3 заезда продолжительностью по 2 недели каждый. Первый заезд начнется в конце июня. Детей ждет оздоровительная программа, а также индивидуальная и групповая работа с психологами, тренинги и арттерапия. Развлекательная часть содержит игры, квесты, мастер-классы, экскурсии к озерам, горам и водопадам, спортивные игры и многое другое.

В течение всей программы детских психологов будут консультировать и сопровождать специалисты Ассоциации психологов Украины.

"Спасаем жизнь" использует разнообразные подходы к восстановлению ментального здоровья украинцев, которые получили травмы войны. Инициатива уже работает с женщинами и детьми по проекту "Незламна мама" от "Фонда Маша". Совместно с Глобальным договором ООН в Украине создает Центры психологической реабилитации и поддержки для пострадавших мирных жителей. Проводит хибуки-терапию для детей в Покровске и Мирнограде. Наша новая программа направлена на психологическую поддержку детей, которые из-за войны потеряли родителей, покинули дома или пережили другие травматические события. Надеюсь, сила украинских Карпат и забота специалистов помогут детям справиться с травмами и вернуть способность радоваться жизни,

– рассказала Татьяна Петрук, директор по устойчивому развитию и взаимодействию с коллективом Группы Метинвест.

Инициативу "Спасаем жизнь" создала Группа Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За 15 месяцев полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек в 70 территориальных громадах. Украинцы получили около 4 200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы – медпрепараты, расходные материалы и оборудование на 250 тысяч евро.

К проекту присоединилось около 200 компаний со всего мира, 400 волонтеров и 10 фондов и общественных организаций. За год его работы сумма помощи от доноров превысила 2,7 миллионов евро.

Среди основных направлений работы "Спасаем жизнь" – протезирование и реабилитация военных и мирных жителей, а также психологическое восстановление женщин и детей.