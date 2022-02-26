Мэр города – Николай Мельничук – сообщил об обстрелах вечером 25 февраля. Он рассказал, что враг нанес ракетные удары по военному аэродрому.

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Гамалий заявил, что пострадавших, к счастью, не было. Врагу не удалось вывести из строя технику.

По словам главы ОВА, никаких других обстрелов на территории Хмельницкой области не было.

Хочешь мира – готовься к войне. Поэтому мы будем рыть окопы вокруг нашей области,

– подчеркнул Гамалий.

На территории Хмельницкой области действует комендантский час.

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