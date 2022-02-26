Мер міста – Микола Мельничук – повідомив про обстріли увечері 25 лютого. Він розповів, що ворог завдав ракетні удари по військовому аеродрому.
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Гамалій заявив, що постраждали, на щастя, не було. Ворогу також не вдалося вивести з ладу техніку.
За словами голови ОВА, жодних інших обстрілів на території Хмельниччини не було.
Хочеш миру – готуйся до війни. Тому ми ритимемо окопи навколо нашої області,
– наголосив Гамалій.
На території Хмельницької області діє комендантська година.
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