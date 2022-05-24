Об этом рассказал профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань.

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По его мнению, возможно, в российском руководстве более обдуманные люди, которые понимают, что было бы неплохо закончить войну в Украине и как-то из этого выйти. В первую очередь, такие люди должны быть среди владельцев бизнесов, которые теряют деньги.

Однако как отметил профессор, неизвестно точно, что будет дальше. Впрочем, мятеж внутри Кремля теоретически вполне возможен.

Вокруг Путина есть "ястребы", такие как Патрушев,

– убежден он.

В то же время, вполне, вероятно, что Владимир Путин окружил себя охранниками, поэтому его "устранить" окажется невозможным. В таком случае Украине придется некоторое время жить рядом с путинским режимом.

Что будет, если Путина отстранят от власти

Профессор политологии НУ "Киево-Могилянская академия" также ответил, что будет, если Путину удастся отстранить от власти. По его словам, здесь тоже существуют разные вероятные сценарии.

Например, возможен сценарий сохранения у власти "ястребов" – нынешнего окружения Путина. Впрочем, возможен более гибкий сценарий развития событий в России.

Нам нужно свое делать. Мы не можем надеяться на окружение Путина и запуганное российское общество,

– резюмировал он.

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