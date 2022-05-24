Об этом рассказал профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань.
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По его мнению, возможно, в российском руководстве более обдуманные люди, которые понимают, что было бы неплохо закончить войну в Украине и как-то из этого выйти. В первую очередь, такие люди должны быть среди владельцев бизнесов, которые теряют деньги.
Однако как отметил профессор, неизвестно точно, что будет дальше. Впрочем, мятеж внутри Кремля теоретически вполне возможен.
Вокруг Путина есть "ястребы", такие как Патрушев,
– убежден он.
В то же время, вполне, вероятно, что Владимир Путин окружил себя охранниками, поэтому его "устранить" окажется невозможным. В таком случае Украине придется некоторое время жить рядом с путинским режимом.
Что будет, если Путина отстранят от власти
Профессор политологии НУ "Киево-Могилянская академия" также ответил, что будет, если Путину удастся отстранить от власти. По его словам, здесь тоже существуют разные вероятные сценарии.
Например, возможен сценарий сохранения у власти "ястребов" – нынешнего окружения Путина. Впрочем, возможен более гибкий сценарий развития событий в России.
Нам нужно свое делать. Мы не можем надеяться на окружение Путина и запуганное российское общество,
– резюмировал он.
Алексей Гарань об отстранении Путина от должности: смотрите видео
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- Ричард Кэмп, экскомандующий британской армией, рассказал, что Запад не должен исключать возможность ликвидации Путина.
- Он отметил, что Путин является "постоянной и смертельной угрозой" и его убийство могло бы быть "неприятным" для некоторых, однако это поможет спасти тысячи жизней.
- Военный Великобритании уверен, что НАТО должно рассмотреть все варианты отстранения Путина от власти.
- Подобное заявление сделал и бывший руководитель британской разведки MI6 Кристофер Стил .
- Он убежден, что Владимир Путин отстранится от руководства страной. В крайнем случае – убьют свои же люди.
- По его мнению, с Путиным невозможно будет вести дела, когда война против Украины завершится.
- Эксглава британской разведки также выразил недоверие главе России, ведь сомневается, что последний не сорвет мирные договоренности.
- В своем интервью Кристофер Стил добавил, что не может себе представить, каким образом Владимир Путин вернется на международную арену, поэтому его, вероятно, убьют.