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"Вокруг грязь и тараканы": в сети показали, куда отправили детей с Армянска

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Номер в детском лагере в Евпатории с кучей мусора
Номер в детском лагере в Евпатории с кучей мусора / фото из соцсетей

Детей из загрязненного химическими выбросами Армянска эвакуировали в лагеря, где бушует полная антисанитария. Люди в соцсетях делятся фотографиями из номеров, где находят горы мусора и тараканов.

Об этом со ссылкой на сообщения в российской соцсети информирует "Газета по-украински".

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Лагерь имени Гагарина, Евпатория! Здесь сумку страшно на пол поставить, не говоря уже о ребенке, которому 1,9 лет! Питание рассчитано на детей от 7 до 16 лет! Напрашивается вопрос, что здесь делать детям нашего возраста?
– написала Юлия Гирич.

Женщина возмущена условиями, которые ей предложили российские власти на оккупированном полуострове. На фото видно, что к приезду детей из Армянска никто не готовился: в номерах царит полная антисанитария.

"Мы поехали от химии, а приехали в номера с тараканами, пылью, грязью, мусором, потрескавшимися стенами, не говоря уже о постельном белье, состоянии мебели и комнаты в целом! Радует, что постель взяли. Видно, что к приезду детей администрация лагеря не готовилась, даже не убирали в номерах. Хотя за день до того чиновники рапортовали, что для детей Армянска в госсанатории уже готовы 3 тысячи мест", – отметила женщина.

Армянськ діти антисанітарія
Вот куда отправили "отдыхать" детей с Армянска

Армянськ діти антисанітарія
Детей с Армянска отправили в лагеря, в которых много лет не было ремонта
Діти Армянськ антисанітарія
Грязь, пыль и кучи мусора

Теги: Новости политики Дети и несовершеннолетние Экология Украина – Россия Химвыброс в Армянске Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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