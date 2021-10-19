Среди поступивших предложений Укрзализныця выберет лаборатории, которые предложат самую низкую цену за тестирование. Решение открыть пункты тестирований связано с новыми правилами перевозок пассажиров.
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Требования Укрзализныци к лабораториям
- Наличие соответствующих лицензий для предоставления услуг пассажирам.
- Возможность круглосуточной работы и выдачи результатов с QR-кодом в течение 30 минут.
- Возможность предварительной онлайн-регистрации для прохождения тестирования.
Новые правила перевозки пассажиров
С 21 октября в поездах межобластного сообщения можно будет перевозить только пассажиров:
- с сертификатами вакцинации;
- или документом, который засвидетельствует получение хотя бы одной дозы вакцины;
- либо отрицательным ПЦР-тестом, либо экспресс-тестом, который сделали не позднее чем за 72 часа.
Если у пассажира не будет этих документов, то проводник имеет право не впустить его в поезд. Средства такому лицу не будут компенсировать. Отметим, несовершеннолетних эти ограничения не касаются.