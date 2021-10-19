Среди поступивших предложений Укрзализныця выберет лаборатории, которые предложат самую низкую цену за тестирование. Решение открыть пункты тестирований связано с новыми правилами перевозок пассажиров.

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Требования Укрзализныци к лабораториям

Наличие соответствующих лицензий для предоставления услуг пассажирам.

Возможность круглосуточной работы и выдачи результатов с QR-кодом в течение 30 минут.

Возможность предварительной онлайн-регистрации для прохождения тестирования.

Новые правила перевозки пассажиров

С 21 октября в поездах межобластного сообщения можно будет перевозить только пассажиров:

с сертификатами вакцинации;

или документом, который засвидетельствует получение хотя бы одной дозы вакцины;

либо отрицательным ПЦР-тестом, либо экспресс-тестом, который сделали не позднее чем за 72 часа.

Если у пассажира не будет этих документов, то проводник имеет право не впустить его в поезд. Средства такому лицу не будут компенсировать. Отметим, несовершеннолетних эти ограничения не касаются.

Обратите внимание! За сутки 18 октября прививку от коронавируса сделали 193 069 украинцев. Из них более 83 тысяч человек полностью иммунизированы. С начала вакцинальной кампании прививали 8 065 762 человека.