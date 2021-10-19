Серед пропозицій, що надійдуть, Укрзалізниця обере лабораторії, які запропонують найнижчу ціну за тестування. Рішення відкритли пункти тестувань пов'язане з новими правилами перевезень пасажирів.

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Вимоги Укрзалізниці до лабораторій

  • Наявність відповідних ліцензій для надання послуг пасажирам.
  • Можливість цілодобової роботи та видачі результатів з QR-кодом протягом 30 хвилин.
  • Можливість попередньої онлайн-реєстрації для проходження тестування.

Нові правила перевезення пасажирів

З 21 жовтня у поїздах міжобласного сполучення можна буде перевозити лише пасажирів:

  • з сертифікатами вакцинації;
  • або документом, який засвідчить отримання хоча б однієї дози вакцини;
  • або негативним ПЛР-тестом, або експрес-тестом, який зробили не пізніше ніж за 72 години.

Якщо у пасажира не буде цих документів, то провідник має право не впустити його у потяг. Кошти такій особі не компенсуватимуть. Зауважимо, неповнолітніх ці обмеження не стосуються.