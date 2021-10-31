Вакцинироваться в таких центрах может любой желающий. Нужно лишь иметь декларацию с семейным врачом или прийти в пункт с паспортом и идентификационным кодом. Сама процедура – бесплатная.

Актуально Как новые карантинные ограничения встретили пассажиры на вокзалах Украины

На вокзалах каких городов можно получить прививку от COVID-19

Львов

Ровно

Ковель

Ивано-Франковск

Ужгород

Черновцы

Одесса

Николаев

Харьков

Днепр

Кривой Рог

Каменское

Мариуполь

Краматорск

Киев

Нежин

Коростень

Винница

Хмельницкий

Тернополь

Смела

Купянск

Шепетовка

Помошная

Броды

Черкассы

Сумы

Коломыя

Запорожье

30 октября также заработал Центр вакцинации на вокзале станции Полтава-Южная.

Обратите внимание За неправильно надетую маску: во Львове полиция хотела задержать начальника поезда



В каких городах Укрзализныця открыла Центры вакцинации / Инфографика Укрзализныци

Темпы вакцинации в Украине

Вакцинировались от коронавируса в Украине уже более 10 миллионов человек.

В частности, 29 октября был новый рекорд. В сутки вакцинировались 317 209 жителей Украины.

Тогда одну дозу получили 232 698 человек, а полностью прошли курс вакцинации 84 511 человек.

В целом полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

С начала кампании медики провели 17 400 008 прививок (и первой, и второй дозами).