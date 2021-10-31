Вакцинироваться в таких центрах может любой желающий. Нужно лишь иметь декларацию с семейным врачом или прийти в пункт с паспортом и идентификационным кодом. Сама процедура – бесплатная.

Актуально Как новые карантинные ограничения встретили пассажиры на вокзалах Украины

На вокзалах каких городов можно получить прививку от COVID-19

  • Львов
  • Ровно
  • Ковель
  • Ивано-Франковск
  • Ужгород
  • Черновцы
  • Одесса
  • Николаев
  • Харьков
  • Днепр
  • Кривой Рог
  • Каменское
  • Мариуполь
  • Краматорск
  • Киев
  • Нежин
  • Коростень
  • Винница
  • Хмельницкий
  • Тернополь
  • Смела
  • Купянск
  • Шепетовка
  • Помошная
  • Броды
  • Черкассы
  • Сумы
  • Коломыя
  • Запорожье

30 октября также заработал Центр вакцинации на вокзале станции Полтава-Южная.

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Вакцинация, Укрзализныця, вокзалы, Центры вакцинации, коронавирус COVID-19
В каких городах Укрзализныця открыла Центры вакцинации / Инфографика Укрзализныци

Темпы вакцинации в Украине

  • Вакцинировались от коронавируса в Украине уже более 10 миллионов человек.
  • В частности, 29 октября был новый рекорд. В сутки вакцинировались 317 209 жителей Украины.
  • Тогда одну дозу получили 232 698 человек, а полностью прошли курс вакцинации 84 511 человек.
  • В целом полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
  • С начала кампании медики провели 17 400 008 прививок (и первой, и второй дозами).

Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Инфографика 24 канала
На вакцинированных украинцев многие ограничения не действуют / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала