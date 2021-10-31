Вакцинироваться в таких центрах может любой желающий. Нужно лишь иметь декларацию с семейным врачом или прийти в пункт с паспортом и идентификационным кодом. Сама процедура – бесплатная.
Актуально Как новые карантинные ограничения встретили пассажиры на вокзалах Украины
На вокзалах каких городов можно получить прививку от COVID-19
- Львов
- Ровно
- Ковель
- Ивано-Франковск
- Ужгород
- Черновцы
- Одесса
- Николаев
- Харьков
- Днепр
- Кривой Рог
- Каменское
- Мариуполь
- Краматорск
- Киев
- Нежин
- Коростень
- Винница
- Хмельницкий
- Тернополь
- Смела
- Купянск
- Шепетовка
- Помошная
- Броды
- Черкассы
- Сумы
- Коломыя
- Запорожье
30 октября также заработал Центр вакцинации на вокзале станции Полтава-Южная.
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В каких городах Укрзализныця открыла Центры вакцинации / Инфографика Укрзализныци
Темпы вакцинации в Украине
- Вакцинировались от коронавируса в Украине уже более 10 миллионов человек.
- В частности, 29 октября был новый рекорд. В сутки вакцинировались 317 209 жителей Украины.
- Тогда одну дозу получили 232 698 человек, а полностью прошли курс вакцинации 84 511 человек.
- В целом полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
- С начала кампании медики провели 17 400 008 прививок (и первой, и второй дозами).
На вакцинированных украинцев многие ограничения не действуют / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала