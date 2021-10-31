Вакцинуватися у таких центрах може будь-який охочий. Потрібно лише або мати декларацію із сімейним лікарем, або прийти в пункт із паспортом і ідентифікаційним кодом. Сама процедура є безкоштовною.

Актуально Як нові карантинні обмеження зустріли пасажири на вокзалах України

На вокзалах яких міст можна отримати щеплення від COVID-19

  • Львів
  • Рівне
  • Ковель
  • Івано-Франківськ
  • Ужгород
  • Чернівці
  • Одеса
  • Миколаїв
  • Харків
  • Дніпро
  • Кривий Ріг
  • Кам’янське
  • Маріуполь
  • Краматорськ
  • Київ
  • Ніжин
  • Коростень
  • Вінниця
  • Хмельницький
  • Тернопіль
  • Сміла
  • Куп'янськ
  • Шепетівка
  • Помічна
  • Броди
  • Черкаси
  • Суми
  • Коломия
  • Запоріжжя

Додамо, що 30 жовтня також запрацював Центр вакцинації на вокзалі станції Полтава-Південна.

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Вакцинація, Укрзалізниця, вокзали, Центри вакцинації, коронавірус COVID-19
В яких містах Укрзалізниця відкрила Центри вакцинації / Інфографіка Укрзалізниці

Темпи вакцинації в Україні

  • Вакцинувалися від коронавірусу в Україні вже понад 10 мільйонів людей.
  • Зокрема, 29 жовтня був новий рекорд. За добу вакцинувалися 317 209 жителів України.
  • Тоді одну дозу отримали 232 698 людей, а повністю пройшли курс вакцинації 84 511 осіб.
  • Загалом повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 377 032 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
  • Від початку кампанії медики провели 17 400 008 щеплень (і першою, і другою дозами).

Які привілеї отримають вакциновані українці / Інфографіка 24 каналу
На вакцинованих українців багато обмежень не діють / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу