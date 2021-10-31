Вакцинуватися у таких центрах може будь-який охочий. Потрібно лише або мати декларацію із сімейним лікарем, або прийти в пункт із паспортом і ідентифікаційним кодом. Сама процедура є безкоштовною.

Актуально Як нові карантинні обмеження зустріли пасажири на вокзалах України

На вокзалах яких міст можна отримати щеплення від COVID-19

Львів

Рівне

Ковель

Івано-Франківськ

Ужгород

Чернівці

Одеса

Миколаїв

Харків

Дніпро

Кривий Ріг

Кам’янське

Маріуполь

Краматорськ

Київ

Ніжин

Коростень

Вінниця

Хмельницький

Тернопіль

Сміла

Куп'янськ

Шепетівка

Помічна

Броди

Черкаси

Суми

Коломия

Запоріжжя

Додамо, що 30 жовтня також запрацював Центр вакцинації на вокзалі станції Полтава-Південна.

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В яких містах Укрзалізниця відкрила Центри вакцинації / Інфографіка Укрзалізниці

Темпи вакцинації в Україні

Вакцинувалися від коронавірусу в Україні вже понад 10 мільйонів людей.

Зокрема, 29 жовтня був новий рекорд. За добу вакцинувалися 317 209 жителів України.

Тоді одну дозу отримали 232 698 людей, а повністю пройшли курс вакцинації 84 511 осіб.

Загалом повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 377 032 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Від початку кампанії медики провели 17 400 008 щеплень (і першою, і другою дозами).



На вакцинованих українців багато обмежень не діють / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу