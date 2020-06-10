Что смотришь, за то и платишь! ВОЛЯ первой на рынке интерактивного телевидения в Украине представляет гибкие тематические пакеты, которые позволят каждому выбрать любимый контент под себя без лишних каналов.

"Мы изучили вкусы аудитории и выяснили, что в семьях, которые предпочитают традиционное телевидение, большим спросом пользуются новости и политика. При том, кто пользуется интерактивным телевидением – предпочитают тематические пакеты с фильмами и сериалами. Нам удалось разработать гибкие тарифные планы, а ценовая политика сделает их доступными для каждого", – рассказал CEO ВОЛЯ Антон Дзюбенко.

Доступны 6 интерактивных тарифов по разным интересам. Каждый гибкий пакет – это лучший лицензионный контент в своей категории. Volia Live TV – с национальными и международными каналами, Volia Sport, Воля Movies с онлайн библиотекой фильмов мировых студий. Для семейного просмотра пакет Volia Kids, с дубляжом мультфильмов, чтобы маленькие зрители могли учить языки. Volia World с познавательными передачами. Есть и пакет "Premium", где имеется весь контент. Можно подключить различное количество пакетов или выбрать любой из них.

Мы хотим изменить ситуацию, когда люди платят 100% стоимости пакета, а потребляют только 10% контента. Вместо этого мы предлагаем, чтобы клиент потреблял 100% выбранного им контента и платил именно за него. Мы уверены, что этот продукт оправдает ожидания новых клиентов и установит новую планку в потреблении услуг интерактивного телевидения,

– добавил CEO ВОЛЯ Антон Дзюбенко.

В середине мая ВОЛЯ запустила мультиэкранную платформу Воля TV. Новая услуга позволяет смотреть рейтинговый лицензионный продукт на всех экранах: смартфонах и планшетах, на Smart TV, на компьютерах и ноутбуках. А с помощью Android-приставок – и на обычных телевизорах.