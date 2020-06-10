Що дивишся, за те і сплачуєш! ВОЛЯ першою на ринку інтерактивного телебачення в Україні презентує гнучкі тематичні пакети, які дадуть змогу кожному обрати улюблений контент під себе без зайвих каналів.

"Ми вивчили смаки аудиторії і з'ясували, що в сім'ях, які надають перевагу традиційному телебаченню, більшим попитом користуються новини і політика. При тому, хто користується інтерактивним телебаченням – надають перевагу тематичним пакетам з фільмами і серіалами. Нам вдалося розробити гнучкі тарифні плани, а цінова політика зробить їх доступними для кожного", – розповів CEO ВОЛЯ Антон Дзюбенко.

Доступні 6 інтерактивних тарифів за різними інтересами. Кожний гнучкий пакет – це кращий ліцензійний контент у своїй категорії. Volia Live TV – з національними та міжнародними каналами, Volia Sport, Воля Movies з онлайн бібліотекою фільмів світових студій. Для сімейного перегляду пакет Volia Kids, з дубляжем мультфільмів, щоб маленькі глядачі могли вчити мови. Volia World з пізнавальними передачами. Є і пакет "Premium", де наявний увесь контент. Можна підключити різну кількість пакетів або вибрати будь-який з них.

Ми хочемо змінити ситуацію, коли люди платять 100% вартості пакету, а споживають лише 10% контенту. Натомість ми пропонуємо, аби клієнт споживав 100% обраного ним контенту та платив саме за нього. Ми впевнені, що цей продукт виправдає очікування нових клієнтів та встановить нову планку в споживанні послуг інтерактивного телебачення,

– додав CEO ВОЛЯ Антон Дзюбенко.

У середині травня ВОЛЯ запустила мультиекранну платформу Воля TV. Нова послуга дозволяє дивитись рейтинговий ліцензійний продукт на всіх екранах: смартфонах і планшетах, на Smart TV, на комп'ютерах і ноутбуках. А за допомогою Android-приставок – і на звичайних телевізорах.