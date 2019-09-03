ВОЛЯ обновила линейку спортивных телепродуктов

Яркие спортивные события в отличном качестве! Накануне футбольного сезона компания ВОЛЯ запустила обновленный телепродукт СпортХаб.

Отныне болельщики спортивных соревнований смогут смотреть любимые передачи в удобное время на любых девайсах: смартфонах или планшетах.

Все больше и больше, чаще и чаще спросом пользуются короткие форматы, которые не требуют много времени от болельщика, чтобы следить за всей передачей, но в сжатом виде дают интересные события. Поэтому мы насыщаем наш новый спортивный продукт новостями, обзорами, другими яркими эпизодами, а с сентября уже можно будет наблюдать за эпизодами про выдающиеся команды и историю футбольных клубов,

– рассказал СЕО ВОЛЯ Антон Дзюбенко.

СпортХаб – лицензионный контент из онлайн-библиотек Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА, а еще 8 известных спортивных каналов, часть которых в HD качестве. Среди них Setanta Sports – официальный транслятор европейского первенства – английской Премьер-лиги в Украине и шотландского футбольного чемпионата.

"В дополнение к насыщенному футбольному телеменю, контент канала содержит эксклюзивные спортивные события с НХЛ, НБА, Формулы-1 и UFC и даже экстремальные виды спорта и единоборства", – сказал СЕО ВОЛЯ Антон Дзюбенко.

В качестве подарка к 1 сентября компания ВОЛЯ открыла промо-просмотр для абонентов базового пакета цифрового и интерактивного телевидения. ВОЛЯ уже много лет остается лидером рынка и предлагает абонентам только официальный продукт. Сейчас зрителям доступно 300 каналов, 20 из них – в формате HD.