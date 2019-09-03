ВОЛЯ оновила лінійку спортивних телепродуктів

Яскраві спортивні події у відмінній якості! Напередодні футбольного сезону компанія ВОЛЯ запустила оновлений телепродукт СпортХаб.

Відтепер вболівальники спортивних змагань зможуть дивитись улюблені передачі в зручний час на будь-яких девайсах: смартфонах чи планшетах.

Все більше і більше, частіше і частіше попитом користуються короткі формати, які не вимагають багато часу від вболівальника, аби стежити за всією передачею, але в стислому виді дають найцікавіші події. Тому ми насичуємо наш новий спортивний продукт новинами, оглядами, іншими яскравими епізодами, а з вересня вже можна буде спостерігати за епізодами про визначні команди та історію футбольних клубів,

– розповів СЕО ВОЛЯ Антон Дзюбенко.

СпортХаб – ліцензійний контент з онлайн-бібліотек Ліги Чемпіонів і Ліги Європи УЄФА, а ще 8 відомих спортивних каналів, частина яких у HD якості. Серед них Setanta Sports – офіційний транслятор європейської першості – англійської Прем'єр-ліги в Україні та шотландського футбольного чемпіонату.

"На додаток до насиченого футбольного телеменю, контент каналу містить ексклюзивні спортивні події з НХЛ, НБА, Формули-1 і UFC і, навіть, екстремальні види спорту та єдиноборства", – сказав СЕО ВОЛЯ Антон Дзюбенко.

В якості подарунку до 1 вересня компанія ВОЛЯ відкрила промо-перегляд для абонентів базового пакету цифрового та інтерактивного телебачення. ВОЛЯ вже багато років залишається лідером ринку і пропонує абонентам лише офіційний продукт. Нині глядачам доступно 300 каналів, 20 з них – у форматі HD.