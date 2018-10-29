"ВОЛЯ" получила права трансляции матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА

Звездные матчи в отличном качестве. Компания "ВОЛЯ" и телеканалы Футбол1, получили официальные права на трансляции матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА сезонов 2018-2021 годов.

Поэтому любители "большой игры" смогут смотреть футбол в цифровом качестве в удобное для себя время.

"Общая победа в тендере – это стратегически важный шаг для компании "ВОЛЯ", как лидера рынка цифровых развлечений. Совместное право на трансляции премиального спортивного контента – это вклад в развитие платного телевидения. Это дает нам возможность предоставить украинскому зрителю как цифровые интерактивные сервисы, высокоскоростной интернет и эксклюзивные фильмовые каналы, так и инновационные спортивные продукты. Это честь, что УЕФА видит в нас надежного партнера в Украине", – заявил генеральный директор компании "ВОЛЯ" Джордж Жембери.

В течение трех последующих лет зрители смогут смотреть не только прямые трансляции матчей, но и просматривать самые острые моменты, болеть и узнавать больше о любимых игроках и командах.

"Любители футбола смогут смотреть свои любимые игры практически в режиме 24/7, конечно смогут смотреть живые трансляции, которые будут идти стримингом на нашей платформе, которые идут на канале Футбол1, Футбол2. Но и также могут смотреть архивные записи, могут просмотреть каталоги Лиги Европы и Лиги Чемпионов 10 лет назад. Могут узнать, как на кануне матча все происходило", – рассказала директор по маркетингу компании "ВОЛЯ" Виктория Цомая.

"ВОЛЯ" уже много лет остается лидером рынка и предлагает абонентам только официальный продукт. Сейчас зрителям доступно 200 каналов, 36 из них – в формате HD. Среди них есть 5 собственных каналов с фильмами "ВОЛЯ CINE+", уникальный детский канал в HD качестве – "ВОЛЯ CINE + KIDS", который можно смотреть на нескольких звуковых дорожках, в том числе и на языке оригинала.