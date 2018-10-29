"ВОЛЯ" отримала права трансляції матчів Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА

Зіркові матчі у відмінній якості. Компанія "ВОЛЯ" та телеканали Футбол1, Футбол2 отримали офіційні права на трансляції матчів Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА сезонів 2018-2021 років.

Тож любителі "великої гри" зможуть дивитися футбол у цифровій якості у зручний для себе час.

"Спільна перемога в тендері – це стратегічно важливий крок для компанії "ВОЛЯ", як лідера ринку цифрових розваг. Спільне право на трансляції преміального спортивного контенту – це внесок в розвиток платного телебачення. Це дає нам можливість надати українському глядачу як цифрові інтерактивні сервіси, високошвидкісний інтернет та ексклюзивні фільмові канали, так й інноваційні спортивні продукти. Це честь, що УЄФА вбачає в нас надійного партнера в Україні", – заявив генеральний директор компанії "ВОЛЯ" Джордж Жембері.

Протягом трьох наступних років глядачі зможуть дивитися не лише прямі трансляції матчів, а й переглядати найгостріші моменти, вболівати та дізнаватися більше про улюблених гравців та команди.

"Любителі футболу зможуть дивитися свої улюблені ігри практично в режимі 24/7, звичайно зможуть дивитись живі трансляції, які будуть йти стрімінгом на нашій платформі, які йдуть на каналі Футбол1, Футбол2. Але й також можуть дивитися архівні записи, можуть переглянути каталоги Ліги Європи і Ліги Чемпіонів 10 років тому. Можуть дізнатися, як на передодні матчу все відбувалося", – розповіла директор з маркетингу компанії "ВОЛЯ" Вікторія Цомая.

"ВОЛЯ" вже багато років залишається лідером ринку і пропонує абонентам лише офіційний продукт. Нині глядачам доступно 200 каналів, 36 з них – у форматі HD. Серед них є 5 власних каналів з фільмами "ВОЛЯ CINE+", унікальний дитячий канал у HD якості – "ВОЛЯ CINE + KIDS", який можна дивитись на кількох звукових доріжках, зокрема і мовою оригіналу.