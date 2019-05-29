ВОЛЯ запустила новый социальный проект по профориентации для молодежи

Компания ВОЛЯ запустила новый социальный проект для украинских выпускников, студентов и тех, кто ищет новую работу.

Теперь на базе компании все желающие могут принять участие в тестировании и интересных бизнес-играх. По их результатам квалифицированные психологи и рекрутеры предоставят рекомендации, в каком направлении можно будет развиваться наиболее успешно. А для тех, кто уже определился со специальностью посоветуют, как действовать дальше.

Как лидер цифровых развлечений, ВОЛЯ отвечает не только за качество наших сервисов и их развитие, а мы также чувствуем нашу ответственность за развитие самих людей. Мы действительно верим и болеем за будущее украинской молодежи, мы хотим помогать им развиваться, достигать желаемого и строить успешную карьеру в Украине,

– сказал генеральный директор компании ВОЛЯ Джордж Жембери.

Программа по профориентации и развитию сотрудников внутри компании успешно работает уже не первый год. На национальном уровне она помогает молодежи определиться с будущей профессией и способствует уменьшению трудовой миграции, утверждают в компании.

"Все студенты выбранных нами вузов смогут совершенно бесплатно прийти, получить оценку, получить рекомендации о том, каким образом выбрать специальность, как найти работу. Ну и заканчивая общими рекомендациями по дальнейшему развитию", – отметила HR-директор компании ВОЛЯ Анна Басюк.

Программу по профориентации для молодежи уже презентовали в Киеве, Харькове, Львове и Харькове. Благодаря положительным отзывам ВОЛЯ планирует запустить ее и в других городах Украины.