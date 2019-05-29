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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ВОЛЯ запустила новий соціальний проект з профорієнтації для молоді

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      Компанія ВОЛЯ запустила новий соціальний проект для українських випускників, студентів та тих, хто шукає нову роботу.

      Відтепер на базі компанії всі охочі мають змогу взяти участь у тестуваннях та цікавих бізнес-іграх. За їхніми результатами кваліфіковані психологи та ректрутери нададуть рекомендації, в якому напрямку можна буде розвиватися найбільш успішно. А для тих, хто вже визначився зі спеціальністю порадять, як діяти далі.

      Як лідер цифрових розваг, ВОЛЯ відповідає не тільки за якість наших сервісів і їх розвиток, а ми також відчуваємо нашу відповідальність за розвиток самих людей. Ми справді віримо і вболіваємо за майбутнє української молоді, ми хочемо допомагати їм розвиватися, досягати бажаного і будувати успішну кар’єру в Україні,
      – сказав генеральний директор компанії ВОЛЯ Джордж Жембері.

      Програма з профорієнтації та розвитку співробітників в середині компанії успішно працює вже не перший рік. На національному рівні вона допомагає молоді визначитись із майбутньою професією та сприяє зменшенню трудової міграції, стверджують у компанії.

      "Всі студенти вибраних нами вузів зможуть абсолютно безкоштовно прийти, отримати оцінку, отримати рекомендації про те, яким чином обрати спеціальність, як знайти роботу. Ну і закінчуючи загальними рекомендаціями щодо подальшого розвитку", – зазначила HR-директор компанії ВОЛЯ Анна Басюк.

      Програму з профорієнтації для молоді вже презентували у Києві, Харкові, Львові і Хмельницькому. Через позитивні відгуки ВОЛЯ планує запустити її також в інших містах України. 

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      Теги: Новини України Освіта Ринок праці
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