Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины объясняет, что Украина в глазах американцев имеет 2 трактовки.

Кстати Путин хочет предотвратить превращение Украины в успешное государство – Волкер

О каких трактовках говорит Волкер

По словам Волкера, американцы знают, что Украина – это государство, которое страдает от российской агрессии на своей территории и отважно с ней борется, проводит много реформ и нуждается в помощи.

В то же время Украину воспринимают как страну, попавшую в центр политического скандала. Она стала главной темой в процессе неудачного импичмента президента Дональда Трампа.

Чего ожидать от визита Зеленского в США

Волкер отметил, что визит должен способствовать тому, чтобы американцы прекратили видеть в Украине причину внутриамериканских политических распрей.

Если эта цель будет достигнута, визит станет успешным и даст возможность перейти к обсуждению будущей повестки дня,

– сказал чиновник.

Политик отметил, что есть много сложных вопросов внутри Украины, за ее пределами и в США, но важно помнить о партнерстве.

Что известно о визите Зеленского в США