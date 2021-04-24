Президент России Владимир Путин не может допустить, чтобы Украина стала демократической и успешной страной. С этим и связана агрессия Москвы против Киева.

Почему Россия хочет "заблокировать" Украину

Если Украина станет успешной и процветающей, то тогда у россиян появятся вопросы к Путину. Об этом в интервью заявил эксспециальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

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Если Украина станет успешной, процветающей страной, то можно будет спросить: а почему Россия не такая? Именно поэтому Путину прежде всего так важно "заблокировать" Украину. Часть этой стратегии – закрыть Украине дорогу в Евросоюз,

– заявил Волкер.

Он отметил, что пророссийские боевики на временно оккупированном Донбассе полностью находятся под контролем Москвы.

"Россия вторглась в Украину, создала сепаратистов, она вооружает их, тренирует, дает им технику, контролирует их и определяет, кто будет работать в их гражданских администрациях", – подчеркнул политик.

Реакция Волкера на идею Путина

Он отреагировал на предложение Путина президенту Владимиру Зеленскому поговорить с представителями группировок боевиков: "Москва хочет заставить Зеленского иметь дело с ними, мол, Россия к проблеме вообще не причастна".

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По словам Волкера, ответом Запада на подобные действия России могло бы стать приглашение к участию в военных учениях США. Они должны состояться вскоре в Польше. Также реакцией могло бы стать предупреждение о введении новых санкций в случае военного наступления.

Обратите внимание! Ранее в штабе ООС заявили, что пророссийские боевики на Донбассе готовят провокации на Пасху. Они могут даже попытаться устроить теракт в храме Московского патриархата.