Психологическое давление: Волкер рассказал, почему Россия нагнетает обстановку на Донбассе
Россия накапливает войска на границе с Украиной. Таким образом Владимир Путин хочет отвлечь внимание россиян от внутренних проблем, а взамен акцентировать на международную политику.
Источник:"Голос Америки"
Но главное для России – это оказать психологическое давление на Украину. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Напомним, ранее Волкер заявил, что Украина будет иметь широкую поддержку в Соединенных Штатах
Почему Россия нагнетает ситуацию на границе с Украиной
На этот вопрос попытался ответить Курт Волкер – бывший специальный представитель США по вопросам Украины, а ныне старший советник по международным делам и член консультативного совета BGR Group. По его мнению, причин можно назвать несколько:
- Во-первых, президент России Владимир Путин пытается отвлечь внимание россиян от "новостей о Навальном и внутренних проблем", а вместо этого акцентировать на международные вопросы.
- Во-вторых, Путин намеренно создает фон "чрезмерной реакции на риторику США", ведь при президенте Байдене она откровенно антироссийская (глава Белого дома даже назвал главу Кремля убийцей).
Поэтому я думаю, что сейчас Россия пытается создать напряженную ситуацию, чтобы дать отпор администрации Байдена. Но, пожалуй, важнейшим из всего является психологическое давление на Украину,
– подчеркнул Волкер.
Россия ведет себя агрессивно у границ Украины: что известно
Слова представителя Соединенных Штатов Америки прозвучали после того, как появилось немало информации о передвижении российских войск у украинских границ.
- Например, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия разместила возле Украины 28 батальонных тактических групп своих вооруженных сил.
- А Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что Россия готова к масштабным провокациям против Украины.
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