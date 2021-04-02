Россия накапливает войска на границе с Украиной. Таким образом Владимир Путин хочет отвлечь внимание россиян от внутренних проблем, а взамен акцентировать на международную политику.

Но главное для России – это оказать психологическое давление на Украину. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Напомним, ранее Волкер заявил, что Украина будет иметь широкую поддержку в Соединенных Штатах

Почему Россия нагнетает ситуацию на границе с Украиной

На этот вопрос попытался ответить Курт Волкер – бывший специальный представитель США по вопросам Украины, а ныне старший советник по международным делам и член консультативного совета BGR Group. По его мнению, причин можно назвать несколько:

Во-первых, президент России Владимир Путин пытается отвлечь внимание россиян от "новостей о Навальном и внутренних проблем", а вместо этого акцентировать на международные вопросы.

Во-вторых, Путин намеренно создает фон "чрезмерной реакции на риторику США", ведь при президенте Байдене она откровенно антироссийская (глава Белого дома даже назвал главу Кремля убийцей).

Поэтому я думаю, что сейчас Россия пытается создать напряженную ситуацию, чтобы дать отпор администрации Байдена. Но, пожалуй, важнейшим из всего является психологическое давление на Украину,

– подчеркнул Волкер.

Россия ведет себя агрессивно у границ Украины: что известно

Слова представителя Соединенных Штатов Америки прозвучали после того, как появилось немало информации о передвижении российских войск у украинских границ.

Например, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил , что Россия разместила возле Украины 28 батальонных тактических групп своих вооруженных сил.

А Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что Россия готова к масштабным провокациям против Украины.