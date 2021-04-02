Росія накопичує війська на кордоні з Україною. У такий спосіб Володимир Путін хоче відвернути увагу росіян від внутрішніх проблем, а натомість акцентувати на міжнародну політику.

Та головне для Росії – це чинити психологічний тиск на Україну. Таку думку висловив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що Україна матиме широку підтримку у Сполучених Штатах

Чому Росія нагнітає ситуацію на кордоні з Україною

На це питання спробував відповісти Курт Волкер – колишній спеціальний представник США з питань України, а нині старший радник із міжнародних справ та член дорадчої ради BGR Group. На його думку, причин можна назвати декілька:

По-перше, президент Росії Володимир Путін намагається відвернути увагу росіян від "новин про Навального та внутрішніх проблем", а натомість акцентувати на міжнародні питання.

По-друге, Путін навмисно створює тло "надмірної реакції на риторику США", адже за президента Байдена вона відверто антиросійська (глава Білого дому навіть назвав очільника Кремля вбивцею).

Тож я думаю, що зараз Росія намагається створити напружену ситуацію, щоб дати відсіч адміністрації Байдена. Але, мабуть, найважливішим з усього є психологічний тиск на Україну,

– наголосив Волкер.

Росія поводиться агресивніше біля кордонів України: що відомо

Слова представника Сполучених Штатів Америки пролунали після того, як з'явилося чимало інформації про пересування російських військ біля українських кордонів.

Наприклад, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія розташувала біля України 28 батальйонних тактичних груп своїх збройних сил.

А Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що Росія готова до масштабних провокацій проти України.

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