Президент Росії Володимир Путін не може допустити, щоб Україна стала демократичною та успішною країною. З цим і пов'язана агресія Москви проти Києва.

Чому Росія хоче "заблокувати" Україну

Якщо Україна стане успішною і процвітаючою, то тоді у росіян з'являться питання до Путіна. Про це в інтерв'ю заявив ексспеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

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Якщо Україна стане успішною, процвітаючою країною, то можна буде запитати: а чому такою не є Росія? Саме тому Путіну насамперед так важливо "заблокувати" Україну. Частина цієї стратегії – закрити Україні дорогу в Євросоюз,

– заявив Волкер.

Він зазначив, що проросійські бойовики на тимчасово окупованому Донбасі повністю перебувають під контролем Москви.

"Росія вдерлася в Україну, створила сепаратистів, вона озброює їх, тренує, дає їм техніку, контролює їх і визначає, хто буде працювати в їх цивільних адміністраціях", – підкреслив політик.

Реакція Волкера на ідею Путіна

Він відреагував на пропозицію Путіна президенту Володимиру Зеленському поговорити з представниками угрупувань бойовиків: "Москва хоче змусити Зеленського мати справу з ними, мовляв, Росія до проблеми взагалі не причетна".

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За словами Волкера, відповіддю Заходу на подібні дії Росії могло б стати запрошення України до участі у військових навчаннях США. Вони мають відбутися невдовзі у Польщі. Також реакцією могло б стати попередження про введення нових санкцій у разі військового наступу.

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