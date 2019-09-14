Волкер анонсировал встречу с помощником Путина Сурковым

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшее время встретится с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

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По словам Волкера, уже несколько недель администрации США и России ведут переговоры относительно даты и времени встречи. Спецпредставитель выразил надежду, что встреча с Сурковым состоится в ближайшее время.

Мы несколько раз контактировали за последние недели, чтобы согласовать встречу. И нам удалось определить время. Она состоится уже очень скоро,

– отметил спецпредставитель США.

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Также он прокомментировал выборы на временно оккупированном Донбассе, отметив, что они могут происходить только в честной и безопасной среде. Однако, пока таких признаков нет, ведь Россия до сих пор не способствует завершению конфликта.