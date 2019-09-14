Волкер анонсував зустріч з помічником Путіна Сурковим

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер найближчим часом зустрінеться з помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим.

Про це він повідомив на спільній пресконференції з главою МЗС України Вадимом Пристайком.

Читайте також: Про що йдеться в так званій формулі Штанмайєра та чому про неї згадали

За словами Волкера, вже декілька тижнів адміністрації США та Росії ведуть переговори щодо дати та часу зустрічі. Спецпредставник висловив сподівання, що зустріч з Сурковим відбудеться найближчим часом.

Ми кілька разів контактували за останні тижні, аби узгодити зустріч. І нам вдалося визначити час. Вона відбудеться вже дуже скоро,

– зазначив спецпредставник США.

Курт Волкер на форумі YES: дивіться відео 24 каналу

Також він прокоментував вибори на тимчасово окупованому Донбасі, зазначивши, що вони можуть відбуватися лише в чесному і безпечному середовищі. Проте, наразі таких ознак немає, адже Росія досі не сприяє завершенню конфлікту.