20:44
14 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: РПЦшноє вінішко by патріарх Кіріл. Путін врятує Євробачення
      Вєсті Кремля
      20:25, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Баканова зловили на гарячому. Аваков хоче у відставку
      Вєсті.UA
      19:17, сьогодні
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Волкер анонсував зустріч з помічником Путіна Сурковим

      112 Читать новость на русском
      Курт Волкер
      Курт Волкер / Фото з відкритих джерел

      Спецпредставник США з питань України Курт Волкер найближчим часом зустрінеться з помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим.

      Про це він повідомив на спільній пресконференції з главою МЗС України Вадимом Пристайком.

      Читайте також: Про що йдеться в так званій формулі Штанмайєра та чому про неї згадали

      За словами Волкера, вже декілька тижнів адміністрації США та Росії ведуть переговори щодо дати та часу зустрічі. Спецпредставник висловив сподівання, що зустріч з Сурковим відбудеться найближчим часом.

      Ми кілька разів контактували за останні тижні, аби узгодити зустріч. І нам вдалося визначити час. Вона відбудеться вже дуже скоро,
      – зазначив спецпредставник США.

      Курт Волкер на форумі YES: дивіться відео 24 каналу

      Також він прокоментував вибори на тимчасово окупованому Донбасі, зазначивши, що вони можуть відбуватися лише в чесному і безпечному середовищі. Проте, наразі таких ознак немає, адже Росія досі не сприяє завершенню конфлікту.

      blog_ava
      Зеленський ветував Виборчий кодекс
      сьогодні
      8254
      Теги: Новини України Новини політики Курт Волкер Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Луганска: пока кто-то мечется в поисках лучшей жизни, другие уже стоят у руля
      сьогодні , 19:00 Письмо из Луганска: пока кто-то мечется в поисках лучшей жизни, другие уже стоят у руля
      Ольга Черненко 646
      "Шахтар" у неймовірній грі з сімома голами здолав "Зорю", Тайсон зазнав моторошної травми: відео
      сьогодні , 18:52 "Шахтар" у неймовірній грі з сімома голами здолав "Зорю", Тайсон зазнав моторошної травми: відео
      1955
      Загроза вільнодумству у Раді: у "Слузі народу" побоюються переслідувань за власну позицію?
      сьогодні , 18:30 Загроза вільнодумству у Раді: у "Слузі народу" побоюються переслідувань за власну позицію?
      Сергій Лещенко 190
      Обитатели Кремля воюют против России и ее будущего
      сьогодні , 18:00 Обитатели Кремля воюют против России и ее будущего
      Павло Казарін 398
      Найдивніші методи лікування в історії медицини, – Tages Anzeig
      сьогодні , 16:00 Найдивніші методи лікування в історії медицини, – Tages Anzeig
      Світові Медіа 485
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук