Волкер обратился с требованием к боевикам
Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер требует у РФ и поддерживаемых ею боевиков прекратить запугивание и угрозы наблюдателям ОБСЕ.
Об этом он написал в своем Twitter.
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"Россия и поддерживаемые ею боевики на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять Минские договоренности, под которыми они подписались", – отметил Волкер.
Так специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины отреагировал на инцидент, который произошел 5 апреля возле оккупированного населенного пункта Кременец недалеко от Донецка, когда боевики запретили наблюдателям ОБСЕ запускать беспилотник и угрожали им оружием.