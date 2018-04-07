Волкер обратился с требованием к боевикам

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер требует у РФ и поддерживаемых ею боевиков прекратить запугивание и угрозы наблюдателям ОБСЕ.

Об этом он написал в своем Twitter.

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"Россия и поддерживаемые ею боевики на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять Минские договоренности, под которыми они подписались", – отметил Волкер.

Russia and its proxies in eastern Ukraine need to stop threatening or intimidating the @OSCE_SMM and start fulfilling the Minsk agreements that it signed up to. https://t.co/qTEOXPvxqZ — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 квітня 2018 р.

Так специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины отреагировал на инцидент, который произошел 5 апреля возле оккупированного населенного пункта Кременец недалеко от Донецка, когда боевики запретили наблюдателям ОБСЕ запускать беспилотник и угрожали им оружием.