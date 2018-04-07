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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Волкер обратился с требованием к боевикам

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Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер
Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер / politeka.net

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер требует у РФ и поддерживаемых ею боевиков прекратить запугивание и угрозы наблюдателям ОБСЕ.

Об этом он написал в своем Twitter.

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"Россия и поддерживаемые ею боевики на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять Минские договоренности, под которыми они подписались", – отметил Волкер.

Так специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины отреагировал на инцидент, который произошел 5 апреля возле оккупированного населенного пункта Кременец недалеко от Донецка, когда боевики запретили наблюдателям ОБСЕ запускать беспилотник и угрожали им оружием.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе АТО Новости США Новости политики ОБСЕ Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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