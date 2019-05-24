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      Волкер рассказал в Белом доме о поездке на инаугурацию Зеленского

      28 Читати новину українською
      Курт Волкур
      Курт Волкур / 24 Канал

      Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер проинформировал администрацию президента Дональда Трампа о поездке на инаугурацию Владимира Зеленского.

      Об этом Волкер написал в Twitter.

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      Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездке в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США,
      – написал Волкер.

      Возглавлял делегацию США на инаугурации в Киеве министр энергетики Рик Перри.

      Среди прочего в ее состав вошли посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. главы дипмиссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

      После завершения инаугурации представители американской делегации встретилась с Зеленским в администрации президента.

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      Теги: Новости США Новости политики Курт Волкер Новости Украины Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский
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