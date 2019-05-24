Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер проинформировал администрацию президента Дональда Трампа о поездке на инаугурацию Владимира Зеленского.

Об этом Волкер написал в Twitter.

Читайте также: Международный комитет Сената США одобрил резолюцию по Украине

Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездке в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США,

– написал Волкер.

Sec Perry, Amb Sondland, Senator Johnson, & I briefed @WhiteHouse on impressions from our trip to Ukraine for Pres Zelenskyy’s inauguration. There is an window of opportunity to advance shared + interests.



Thanks @SecretaryPerry @USAmbEU & @SenRonJohnson for great trip. pic.twitter.com/N7OpIX280E — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 23 травня 2019 р.

Возглавлял делегацию США на инаугурации в Киеве министр энергетики Рик Перри.

Среди прочего в ее состав вошли посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. главы дипмиссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

После завершения инаугурации представители американской делегации встретилась с Зеленским в администрации президента.