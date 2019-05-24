Волкер рассказал в Белом доме о поездке на инаугурацию Зеленского
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер проинформировал администрацию президента Дональда Трампа о поездке на инаугурацию Владимира Зеленского.
Об этом Волкер написал в Twitter.
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Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездке в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США,
– написал Волкер.
Возглавлял делегацию США на инаугурации в Киеве министр энергетики Рик Перри.
Среди прочего в ее состав вошли посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. главы дипмиссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.
После завершения инаугурации представители американской делегации встретилась с Зеленским в администрации президента.