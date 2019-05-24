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      Волкер розповів у Білому домі про поїздку на інавгурацію Зеленського

      75 Читать новость на русском
      Курт Волкур
      Курт Волкур / 24 Канал

      Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер поінформував адміністрацію президента Дональда Трампа про поїздку на інавгурацію Володимира Зеленського.

      Про це Волкер написав у Twitter.

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      Секретар Перрі, посол Сондланд, сенатор Джонсон і я поінформували Білий дім про враження від нашої поїздки в Україну на інавгурацію президента Зеленського. Існує вікно можливостей для просування спільних інтересів України і США,
      – написав Волкер.

      Очолював делегацію США на інавгурації в Києві міністр енергетики Рік Перрі.

      Серед іншого до її складу ввійшли посол США в ЄС Гордон Сондланд, директор департаменту Європейських справ в Раді нацбезпеки США при президентові Олександр Відман, а також в.о. голови дипмісії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

      Після завершення інавгурації представники американської делегації зустрілася із Зеленським в адміністрації президента.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Курт Волкер Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського
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