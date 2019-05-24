Волкер розповів у Білому домі про поїздку на інавгурацію Зеленського

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер поінформував адміністрацію президента Дональда Трампа про поїздку на інавгурацію Володимира Зеленського.

Про це Волкер написав у Twitter.

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Секретар Перрі, посол Сондланд, сенатор Джонсон і я поінформували Білий дім про враження від нашої поїздки в Україну на інавгурацію президента Зеленського. Існує вікно можливостей для просування спільних інтересів України і США,

– написав Волкер.

Sec Perry, Amb Sondland, Senator Johnson, & I briefed @WhiteHouse on impressions from our trip to Ukraine for Pres Zelenskyy’s inauguration. There is an window of opportunity to advance shared + interests.



Thanks @SecretaryPerry @USAmbEU & @SenRonJohnson for great trip. pic.twitter.com/N7OpIX280E — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 23 травня 2019 р.

Очолював делегацію США на інавгурації в Києві міністр енергетики Рік Перрі.

Серед іншого до її складу ввійшли посол США в ЄС Гордон Сондланд, директор департаменту Європейських справ в Раді нацбезпеки США при президентові Олександр Відман, а також в.о. голови дипмісії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

Після завершення інавгурації представники американської делегації зустрілася із Зеленським в адміністрації президента.