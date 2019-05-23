Міжнародний комітет Сенату США схвалив резолюцію щодо України

У Сенаті США затверджена до схвалення резолюція, присвячена 5-й річниці Революції Гідності, яка вшановує пам'ять Небесної Сотні, жертв українського народу та засуджує тривалу російську агресію щодо України.

Комітет із закордонних відносин Сенату США розглянув та рекомендував резолюцію до ухвалення повним складом верхньої палати Конгресу, повідомило Посольство України в США у Facebook.

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Автором документа виступив сенатор Роберт Портман за співавторства 15-ти колег, представників обох партій.

Окрім декларативної частини, резолюція містить дванадцять пунктів, із закликами до Сенату Сполучених Штатів та наголошується на важливості продовження реформ в Україні.

У тексті резолюції, зокрема, міститься заклик до Кремля негайно звільнити членів екіпажу захоплених у Керченській протоці кораблів українських ВМС. Також документ засуджує тривалі дії РФ направлені на дестабілізації ситуації в України.

Серед іншого у документі наголошується, що газопровід "Північний потік-2" становить значну загрозу безпеці Європи, оскільки його будівництво спрямоване на підрив економічної стабільності України і посилення її уразливості перед російськими військовими інтервенціями.

Зокрема наголошується на необхідності збереження жорсткого режиму санкції проти Росії, а також підтверджується Декларація Держдепартаменту США про невизнання незаконних спроб РФ анексувати український Крим.

Також резолюція схвалює досягнутий Україною прогрес у становленні верховенства права, наближення країни до євроатлантичних норм і стандартів, посилення боєготовності Збройних Сил України та їх сумісності з критеріями НАТО, а також створення автокефальної Православної церкви в Україні.

Далі резолюцію має ухвалити Сенат США на загальному голосуванні.