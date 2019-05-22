У США перехопили 6 російських військових літаків: фото

Американські винищувачі перехопили 6 військових літаків РФ в міжнародному повітряному просторі на захід від штату Аляска.

ВПС США супроводжували літаки РФ до тих пір, поки росіяни не покинули район, прилеглий до повітряного простору США, повідомило Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки у Twitter.

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Інцидент трапився 20 травня. Літаки Росії розділилися на дві групи. До першої входили два стратегічні бомбардувальники Ту-95, а у другій групі були два Ту-95 і два винищувачі Су-35.

Російські літаки перехопили два американські винищувачі F-22.



Російські літаки в міжнародному повітряному просторі на захід від штату Аляска//Фото: North American Aerospace Defense Command

У свою чергу, у Міноборони РФ заявили, що 4 стратегічні ракетоносці Ту-95МС виконали планові польоти над нейтральними водами Чукотського, Берингового й Охотського морів та уздовж західного узбережжя Аляски і північного узбережжя Алеутських островів.