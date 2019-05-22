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      В США перехватили 6 российских военных самолетов: фото

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      В США перехватили 6 российских военных самолетов
      В США перехватили 6 российских военных самолетов / Фото из Twitter North American Aerospace Defense Command

      Американские истребители перехватили 6 военных самолетов РФ в международном воздушном пространстве к западу от штата Аляска.

      ВВС США сопровождали самолеты РФ до тех пор, пока россияне не покинули район, прилегающий к воздушному пространству США, сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки в Twitter.

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      Инцидент произошел 20 мая. Самолеты России разделились на две группы. В первую входили два стратегических бомбардировщика Ту-95, а во второй группе были два Ту-95 и два истребителя Су-35.

      Российские самолеты перехватили два американских истребителя F-22.

      російські літаки сшаРоссийские самолеты в международном воздушном пространстве к западу от штата Аляска//Фото: North American Aerospace Defense Command

      В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что 4 стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей и вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.

       

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      Теги: Новости политики Оружие Новости США Новости России авиация
      Источник: 24 канал
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