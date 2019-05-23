В Сенате США утверждена к принятию резолюция, посвященная 5-й годовщины Революции Достоинства, которая чтит память Небесной Сотни, жертв украинского народа и осуждает длительную российскую агрессию в отношении Украины.

Комитет по иностранным отношениям Сената США рассмотрел и рекомендовал резолюцию к принятию полным составом верхней палаты Конгресса, сообщило Посольство Украины в США в Facebook.

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Автором документа выступил сенатор Роберт Портман за соавторства 15-и коллег, представителей обеих партий.

Кроме декларативной части, резолюция содержит двенадцать пунктов, с призывами к Сенату Соединенных Штатов и подчеркивает важность продолжения реформ в Украине.

В тексте резолюции, в частности, содержится призыв к Кремлю немедленно освободить членов экипажа захваченных в Керченском проливе кораблей украинских ВМС. Также документ осуждает длительные действия РФ направленые на дестабилизации ситуации в Украине.

Вмести с этим отмечается необходимость сохранения жесткого режима санкции против России, а также подтверждается Декларация Госдепартамента США о непризнании незаконных попыток РФ аннексировать украинский Крым.

Среди прочего в документе отмечается, что российский газопровод "Северный поток-2" представляет значительную угрозу безопасности Европы, поскольку его строительство направлено на подрыв экономической стабильности Украины и усиления ее уязвимости перед российскими военными интервенциями.

Также резолюция одобряет достигнутый Украиной прогресс в становлении верховенства права, приближение страны в евроатлантические норм и стандартов, усиление боеготовности Вооруженных Сил Украины и их совместимости с критериями НАТО, а также создание автокефальной Православной церкви в Украине.

Далее резолюцию должен принять Сенат США на общем голосовании.